Кладбище горело в Богородске из-за пала сухостоя 18 апреля

Крупный пожар произошел днем 18 апреля в Богородске – там недалеко от местного кладбища вспыхнул сухостой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Изначально на поле загорелась сухая трава, но из-за разбушевавшегося ветра пламя добралось и до кромки Воскресенского кладбища. Сообщение о возгорании поступило поздно, поэтому к моменту приезда пожарных огонь уже бушевал на площади 4 тысячи квадратных метров.

- Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 18 человек, - подчеркнули в ведомстве. – Слаженные действия пожарно-спасательных подразделений не позволили допустить дальнейшего распространения огня на территории кладбища.

Специалисты предполагают, что причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что с 19 апреля в Нижегородской области введён особый противопожарный режим. Это связано с участившимися случаями пожаров и предстоящими майскими праздниками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!