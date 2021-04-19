Юлия Абызова может возглавить контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода рассмотрят кандидатуру Юлии Абызовой на должность нового начальника контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Этот вопрос планируется обсудить на заседании гордумы в следующую среду, 28 апреля 2021 года.

Сейчас Юлия Абызова занимает пост директора ГБУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг города Дзержинска». Кроме того, она является дзержинским депутатом городской думы по округу №3, председателем комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике, а также работает в комитете по экономике, промышленности и инвестиционной политике.

Контрольно-счетную палату ранее возглавляла Ирина Семашко, однако в марте 2021 года она покинула занимаемую должность из-за проблем со здоровьем.