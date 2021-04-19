23 нижегородца пострадали от укусов клещей

На сегодняшний день, 19 апреля, в медицинские учреждения Нижегородской области с укусами клещей обратились 23 человека, среди них восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей выявили не только в Нижнем Новгороде, но и в Городецком, Павловском, Спасском, Богородском, Балахнинском, Выксунском и Борском районах. Кстати, два случая был зарегистрированы за пределами Нижегородской области.

- Сейчас за пострадавшими установлено медицинское наблюдение, - рассказали в ведомстве. - При исследовании клещей, которых сняли с людей, вирус энцефалита не был обнаружен.

Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, в лесных и парковых массивах, на садово-огородных участках, а также на кладбищах и пляжах.

В ближайшее время начнутся работы по противоклещевой (акарицидной) обработке парков и других общественных мест. Всего в 2021 году будет обработана территория площадью в 2420 га.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.

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