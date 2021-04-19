Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения в связи с подготовкой к 9 мая

В Нижнем Новгороде начинается подготовка к военному параду Победы. Уже 20 апреля набережная Гребного канала будет перекрыта, так как там состоится первая репетиция к торжественному мероприятию. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Кроме того, 20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 10:00 до 14:00 движение транспорта будет временно прекращено на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печёры. Также в этом месте будет запрещена парковка с полуночи до 14:00 и временно перестанет работать автобус №А-5.

Другие репетиции запланированы на 3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30).В часности, нельзя будет проехать по Нижневолжской набережной, набережнной Гребного канала, улице Рождественской, улице Широкой, Георгиевскому и Казанскому съездам, Канавинскому мосту.

Также в эти дни органичения коснутся Зеленского съезда, там перекроют участок от улицы Широкой до Коромысловой башни. Перекроют для движения и Похвалинский съезд – от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской.

Естественно, в зоне проведения репетиций будет запрещена парковка: с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая.

Подготовка к параду Победы и перекрытие дорог повлияет и на работу общественного транспорта.

Автобусы №А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 поедут по метромосту, улицам Одесской, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.

Путь следования автобусов №А-26, А-41, А-43, Т-18 в направлении площади Горького будет пролегать по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Ещё несколько автобусов № А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будут курсировать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской.

Иначе будет построен маршрут и автобусов № А-52 и Т-24. Они будут ездить по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Маршрутки №Т-37, Т-87 будут ходить только до остановки «Стрелка».

Изменится и маршрут пригородного автобуса №304. В Кстово он поедет через метромост, улицу Одесскую, Горького, площадь Горького, проедет по улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской. На Московской вокзал №304 проследует по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!