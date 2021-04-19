Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием предпринимателей в центре «Мой бизнес». Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава города Дзержинска Иван Носков и его заместитель Юлия Ашуркова провели прием в центре «Мой бизнес» г. Дзержинска. В рамках приема предприниматели Дзержинска задали главе города и его заместителю ряд вопросов и обратились за поддержкой.

Так, представители ООО «Партнер» (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий) интересовались действующими программами по расселению ветхого и аварийного жилья. Как пояснил глава города, на данный момент расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года. «После января 2017 года были признаны аварийными более десяти домов, которые на данный момент не включены в программы расселения, – отметил Иван Носков. – Задача администрации на данный момент – провести серьезную работу по мониторингу домов и оперативно включиться в новую программу после завершения действующей».

Житель Дзержинска Иван Петелин обратился к главе с предложением открыть спортивный комплекс со специальным оборудованием для раннего развития детей, в том числе с нарушениями физического развития. Глава поручил комитету управления муниципальным имуществом подобрать помещение, а центру «Мой бизнес» включить индивидуального предпринимателя в реестр потенциальных получателей всех видов поддержки. «Поскольку ваше направление бизнеса является социально-ориентированным, рекомендую вам в следующем году вступить в реестр социальных предпринимателей. Это позволит вам получать больше видов поддержки, включая гранты на развитие деятельности», - подчеркнул глава.

Предприниматели, пришедшие на прием, отметили важность таких мероприятий – они позволяют адресовать острые вопросы непосредственно главе города, получить нужную для себя информацию и наметить перспективы развития. «Я считаю, что встречи с руководством города очень полезны для предпринимателей, отметил директор ООО «Эко-Вуд» Алексей Соломатин. – Наше предприятие производит уникальную, экологически чистую продукцию, обеспечивает рабочие места, аккуратно платит налоги. Мы развиваемся, планируем расширять производство и хотели бы узнать о возможных мерах поддержки. Разговор с Иваном Николаевичем и Юлией Александровной получился деловой, рабочий, мы договорились о встрече уже на территории нашего предприятия. Кроме того, получили всю нужную информацию по мерам поддержки».

Всего в рамках приема Иван Носков и Юлия Ашуркова встретились с 10 предпринимателями. «Сегодня мы общались и с начинающими предпринимателями, с людьми, которые только планируют открыть свой бизнес, и с руководителями уже состоявшихся предприятий, отметил Иван Носков. – В основном говорили о мерах поддержки, оказываемых государством бизнесу. Важно, чтобы на первом этапе открытия своего дела человек не сделал ошибок, достиг успеха, правильно оформил документы. Именно для помощи бизнесу и существует «Центр развития предпринимательства» и окна «Мой бизнес» в Дзержинске. В Центр только за прошлый год обратились более 4000 предпринимателей, а значит, интерес у дзержинцев есть, есть потребность в получении информации».

Напомним, Центр «Мой бизнес» работает в Дзержинске с 2019 года, он был открыт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». О мерах поддержки предпринимателей можно узнать в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Урицкого, 10, каб. 17.