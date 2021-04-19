Профессор нижегородского вуза попался на взяточничестве за проставление зачета

Профессор нижегородского филиала Самарского государственного университета путей сообщения задержан за взятничество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Известно, что в апреле 2021 года обвиняемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей с целой группы студентов за проставление зачета по дисциплине «Организация доступной среды». Мужчина собирался проставить оценки в зачетные книжки и ведомость без фактической проверки знаний.
В настоящее время преподаватель задержан, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.
Расследование по этому делу продолжается.
Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде грянул очередной коррупционный скандал – под следствием оказались двое сотрудников отдела контроля нижегородского Минфина. Они обвиняются в получении крупной взятки в размере полумиллиона рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!