Профессор нижегородского вуза попался на взяточничестве за проставление зачета

Профессор нижегородского филиала Самарского государственного университета путей сообщения задержан за взятничество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Известно, что в апреле 2021 года обвиняемый получил взятку в размере 50 тысяч рублей с целой группы студентов за проставление зачета по дисциплине «Организация доступной среды». Мужчина собирался проставить оценки в зачетные книжки и ведомость без фактической проверки знаний.

В настоящее время преподаватель задержан, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде грянул очередной коррупционный скандал – под следствием оказались двое сотрудников отдела контроля нижегородского Минфина. Они обвиняются в получении крупной взятки в размере полумиллиона рублей.

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