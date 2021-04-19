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Спорт19 апреля 2021 11:32

Саблист Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на чемпионате России

Спортсмен впервые выступил во взрослом зачете
Лилия ТЕМНОВА
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Саблист Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на чемпионате России

Саблист Кирилл Тюлюков завоевал бронзу на чемпионате России

Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Воспитанник СК «Знамя» АО «АПЗ» саблист Кирилл Тюлюков завоевал личную бронзу на чемпионате России в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

17 апреля за личные награды сразились 115 саблистов. Нижегородскую область представлял недавний обладатель двух наград на юниорском первенстве мира в Каире Кирилл Тюлюков.

На этих - теперь уже взрослых - соревнованиях Кирилл успешно дошел до четвертьфинала. Здесь встретился с саблистом из С.-Петербурга и выиграл (15:14). В полуфинале его соперником стал саратовец Константин Лоханов, второй в рейтинге основной сборной страны. В поединке с Тюлюковым он был сильнее – 15:10.

У Кирилла в результате - личная бронза ЧР. Для него это важная награда, так как ранее он выступал в категории «юниоры».

Напомним, в начале апреля Кирилл Тюлюков завоевал личное золото и серебро в команде на юниорском первенстве мира. Он является воспитанником тренеров высшей категории мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.