Система видеонаблюдения может появится на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде

Вандалы разгромили благоустроенную территорию Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. На эту проблему горожане пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта.

– Благоустройству на Щелоковском хуторе пришел конец. Дикие орды нижегородцев выломали и сбросили в озеро шезлонги, раскачали и выдернули опоры мостиков и площадок над водой, разломали урну и спортплощадку. Может какую-то систему видеофиксации поставить? Чтобы лица вандалов было видно, и штрафовать их нещадно, – написала нижегородка Галина Раккоса.

В ответ глава региона сообщил, что в городе началась весенняя ремонтная кампания, в рамках которой будут построены не только новые общественные пространства, но и отремонтированы старые.

– Территория Щелоковского хутора находится на личном контроле мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, - подчеркнул Глеб Никитин. – По системе видеонаблюдения работа тоже ведётся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!