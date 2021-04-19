Экс-главу администрации Балахны подозревают в превышении полномочий

Бывший глава администрации Балахны подозревается в превышении должностных полномочий. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере обращения с отходами в Балахнинском районе было обнаружено нарушение. Как оказалось, экс-глава городской администрации без положительного заключения госэкспертизы выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что на в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении экс-главы управления внутреннего контроля минимущества.

В октябре 2020 года мужчина обманным путем получил в аренду пять земельных участков на территории города. Своими действиями подозреваемый нарушил интересы общества и государства, а также нанёс ущерб одной из коммерческих фирм на сумму 150 тысяч рублей.

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