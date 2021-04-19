Экс-главу администрации Балахны подозревают в превышении полномочий

Бывший глава администрации Балахны подозревается в превышении должностных полномочий. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В ходе проверки исполнения законодательства в сфере обращения с отходами в Балахнинском районе было обнаружено нарушение. Как оказалось, экс-глава городской администрации без положительного заключения госэкспертизы выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию полигона ТБО.
Напомним, ранее мы сообщали, что на в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении экс-главы управления внутреннего контроля минимущества.
В октябре 2020 года мужчина обманным путем получил в аренду пять земельных участков на территории города. Своими действиями подозреваемый нарушил интересы общества и государства, а также нанёс ущерб одной из коммерческих фирм на сумму 150 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!