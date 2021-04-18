Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по решениям в сфере общественного транспорта

По итогам марта 2021 года Нижний Новгород попал в ТОП-5 городов по решениям в сфере общественного транспорта. В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Челябинск. Результатами ежемесячных исследований поделились эксперты ВЭБ.РФ.

При составлении рейтинга учитываются ключевые события в отрасли актуальные исследования и современные принципы организации перевозок.

Так, в публичной повестке модернизации систем пассажирского транспорта Нижнего Новгорода было отмечено обсуждение о строительстве трех новых станций метро или создании магистральной трамвайной системы.

- Второй вариант как минимум намного дешевле. И, судя по московскому опыту, метрополитен по-настоящему необходим, только когда трамвай становится перегруженным, - подчеркивают аналитики.

Еще один важный транспортный проект – это концессионное соглашение на создание платных парковок.

- Важна работа с общественным мнением, при определенных условиях почти 40% горожан отнесутся к этой мере положительно, - делятся специалисты.

К слову, обкатать систему внедрения платных парковочных пространств собираются уже в мае этого года на улице Рождественской.

- Эта улица востребована у нижегородцев, что позволит провести тестирование системы парковок при максимальных нагрузках. По сути, мы просто возвращаем на Рождественскую сервис, который там уже существовал и к которому люди привыкли, - поделился Максим Бартыков, директор нижегородского отделения «МегаФона».

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