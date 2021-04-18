В 2021 году для детей-сирот приобретут 610 квартир в Нижегородской области

610 квартир для детей-сирот закупят в Нижегородской области в 2021 году. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

В черте Нижнего Новгорода приобретут 122 жилых помещения, так, для закупки пяти квартир по договору долевого строительства уже проводятся конкурсные процедуры.

Кроме того, в настоящее время на приобретение 84 квартир заключены муниципальные контракты, ещё 193 квартиры находится на стадии проведения аукционов.

К слову, приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

- Обязательным условием также является полное соответствие всех приобретаемых помещений необходимым требованиям благоустроенного жилья, - ранее рассказывал заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин. - Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими 18 лет.

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