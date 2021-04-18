Кратковременные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области 19 апреля

Кратковременные отключения трансляции телевизионных и радиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде и области 19 апреля. Это связано с плановыми профилактическими работами на станциях филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перерывы вещания планируются в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Ковернине, Павлове, Сарове, Сергаче и Шахунье. Утром и днем помехи и кратковременные перерывы возможны в трансляции 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, также аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Регламентное и регулярное обслуживание, которое производят во время профилактики, позволяет оборудованию прослужить как можно дольше и обеспечить трансляции без перебоев.

Дата и время перерывов согласованы с вещателями, точный график отключений на территории Нижегородской области имеется на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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