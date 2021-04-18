За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 10 нижегородцев

По данным на 18 апреля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 025 - за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (591 человек), Санкт-Петербург (695 человек) и Москва (2 252 человека).

Напомним, основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации. Порядка 70% жителей Нижнего Новгорода и области планируют привить к лету 2021 года. Коллективный иммунитет, по оценке министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, составляет сейчас 30% населения от необходимых минимум 60%.

Сейчас прививку от COVID-19 сделали 211 тысяч нижегородцев.

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