За сутки ещё 204 нижегородца заболели коронавирусом

По данным на 18 апреля 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 204 новых случая заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 111 748 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 254 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 106 811 жителей Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске, на Бору, в Павловском, Балахнинском, Городецком и Выксунском районе.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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