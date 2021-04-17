"Ситикард" просит нижегородцев не пополнять транспортные карты через приложение 18 апреля

Компания "Ситикард" просит нижегородцев временно не пополнять баланс транспортных карт через мобильное приложение "Ситикард" и сервис "Сбербанк Онлайн". А именно во временной промежуток с 20:00 17 апреля по 12:00 18 апреля. Руководство компании объясняет это тем, что будет проводиться модернизация серверного оборудования для расширения возможностей системы. Информация об этом размещена в официальной группе "Ситикард" ВКонтакте.

— При необходимости пополнить карту, просим обращаться в кассы нижегородского метро, газетные киоски и почтовые отделения, — сказано в обращении к нижегородцам.

А также отмечено, что в течение указанного промежутка времени в сервисе "История поездок по банковской карте" не будут отображаться данные о поездках за 17 апреля, а кассовый чек об оплате проезда в этот день будет доступен на сайте только после 12:00 18 апреля.

— Приносим извинения за доставленные неудобства! — завершили своё обращение в "Ситикард".

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