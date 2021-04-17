Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, стрелявшего из пневматики в подростка в Дзержинске. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

В отношении 60-летнего жителя Дзержинска Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство с применением оружия" по результатам доследственной проверки. Мужчину задержали сегодня, 17 апреля. Его подозревают в стрельбе из пневматического оружия по подросткам на проспекте Чкалова в городе Дзержинске.

По версии следствия, вечером 16 апреля задержанный из окна своей кухни, расположенной на третьем этаже дома по проспекту Чкалова, трижды выстрелил из пневматической винтовки в незнакомого ему подростка. В тот момент 16-летний парень играл в футбол на игровой площадке во дворе дома. В результате потерпевший получил ранение в щёку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Следственный отдел города Дзержинска СУ СК РФ по Нижегородской области организовал доследственную проверку по информации об этом инциденте, распространившейся в СМИ. Мама раненого подростка рассказала, что из щеки её сына медики извлекли металлическую пулю. Семья обратилась с заявлением в полицию.

Следователям-криминалистам и оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его благодаря совместной слаженной работе.

На допросе задержанный рассказал, что игравшие в футбол подростки сильно шумели под окном, отчего мужчина взялся за винтовку. В результате оружие у него изъяли правоохранительные органы.

В настоящий момент следователи собирают доказательства для закрепления уголовного дела. Расследование продолжается.

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