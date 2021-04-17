23,8 млрд рублей выделили на подготовку Нижнего Новгорода к 800-летию

Суммарно 23,8 миллиарда рублей выделили на мероприятия подготовки Нижнего Новгорода к празднованию его 800-летия. Подсчёт финансов выполнен по итогам 2019-2021 годов. Об этом сообщили в "Коммерсантъ" со ссылкой на нижегородское региональное правительство.

По данным ведомства, 12,8 миллиарда от общей суммы средств привлекли из федерального бюджета, 7,9 миллиарда — из областного, а 181,8 миллиона — из бюджета Нижнего Новгорода. Оставшиеся три миллиарда рублей поступили из внебюджетных источников.

Как отметил зампредседателя областного правительства, министр культуры Олег Беркович, программа подготовки города к празднованию юбилея разбита на три блока: символы, реставрация и среда.

К примеру, символы — это крупные проекты по реконструкции Нижегородского кремля, пакгаузов на Стрелке, парка "Швейцария", Чкаловской лестницы, бывшей фабрики "Маяк", Дворца пионеров, строительство Школы-800.

Реставрация — это работа на 100 объектах культурного наследия. В рамках программы реновации городской среды благоустраивают общественные пространства.

Общий объём финансов учитывает также реализацию крупных инфраструктурных проектов. В их числе строительство автомобильных развязок в Ольгине и на улице Циолковского.

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