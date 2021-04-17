Нижегородского депутата Вадима Жука могут признать банкротом

Депутат Заксобрания Нижегородской области Вадим Жук может стать банкротом из-за долга в 137 миллионов рублей. Иск о признании его банкротом подало Агентство по страхованию вкладов. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на арбитражный суд Нижегородского региона.

Согласно задокументированной информации, в настоящее время иск на 137 миллионов рублей к производству ещё не принят. АСВ через суд требует признать Вадима Жука банкротом.

Холдинг депутата Заксобрания Нижегородского региона признали несостоятельным в сентябре 2020 года. Инициатором его банкротства стал Транскапиталбанк, требуя погасить задолженность на на 555,1 миллиона рублей, которые выдали холдингу ещё в 2014 году на пополнение оборотных средств. Помимо Транскапиталбанка, в реестр кредиторов вошли банк ВТБ, муниципальное АО "Теплоэнерго" и налоговая служба. Общая сумма требований превысила 700 миллионов рублей.

Напомним, сотруднику ГУФСИН, сбившему подростков в Дружном в новогоднюю ночь, дали 2,5 года колонии-поселения.

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