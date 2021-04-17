У 222 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 17 апреля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 222 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 111 544 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 243 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Показатели выздоравления держатся устойчиво. Суммарно 106 557 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заболеваемости постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300 и даже 250.

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло также свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Сейчас прививку от COVID-19 сделали 211 тысяч нижегородцев.

13 апреля в ТРЦ "Седьмое небо" открылся пункт вакцинации. Ранее мы сообщали, что кабинеты прививания откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

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