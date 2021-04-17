Нижегородская область заняла второе место в российском рейтинге центров "Мой бизнес"

По результатам 2020 года Нижегородская область заняла второе место в рейтинге центров "Мой бизнес". Его составили в Минэкономразвития РФ. Рейтинг огласили на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, прошедшей в Светлогорске Калининградской области. Сообщил об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также отметил, что в рейтинг составляли по результатам деятельности центров "Мой бизнес" из 84 регионов России.

– Центр "Мой бизнес" в Нижегородской области занял второе место в общем рейтинге. У нас есть уникальная практика открытия филиалов центра в районах области – сейчас они работают уже в 31 муниципалитете, – обратил внимание глава региона. – Помимо этого, в 2020 году, с введением режима повышенной готовности, была организована работа горячей линии "Мой бизнес". Нижегородские предприниматели смогли максимально оперативно получить ответы на вопросы, связанные с федеральными мерами поддержки для пострадавших отраслей, выплатой региональных субсидий и компенсаций, оформлением разрешений на работу.

Следом Глеб Никитин добавил, что за прошлый год около 200 тысяч консультаций получили предприниматели через горячую линию "Мой бизнес" и районные филиалы центра. Это позволило им возыметь финансовую помощь на сумму свыше 12,5 миллиарда рублей.

Замгубернатора Нижегородского региона Андрей Саносян отметил, что достичь высокого результата в рейтинге удалось благодаря планомерной работе в областном правительстве и на уровне отдельных муниципалитетов.

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