Апрель 2021 года побил 46-летний температурный рекорд в Нижнем Новгороде

Температура воздуха в апреле 2021 года в Нижегородской области побила 46-летний рекорд. 13 апреля в Нижнем Новгороде зафиксировали +21...+23 градуса тепла. Этот показатель превысил прежние самые высокие температурные значения, зафиксированные в 1975 году. Данными на этот счёт поделились в NewsRoom24 со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В остальном среднесуточная температура воздуха в апреле 2021-го по Нижегородской области в большинстве районов превысила обычные значения на 7-10 градусов. Подобные показатели более характерны для первой декады мая.

В сообщении ФГБУ отмечено, что предыдущие рекордные значения фиксировали в 1975, 1995, 2000 и 2008 годах.

Помимо этого, сообщается, что в ближайшие дни температура снизится на 2-4 градуса ниже климатической нормы в связи с вторжением арктического антициклона в регион.

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