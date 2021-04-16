Свыше 4000 саженцев высадят в лесных массивах Нижнего Новгорода

В лесных массивах Нижнего Новгорода высадят свыше четырёх тысяч саженцев в рамках месячника по благоустройству. Об этом проинформировали в МКУ "Нижегородлес".

– Одной важной составляющей месячника по благоустройству ежегодно является высадка зелёных насаждений. Силами специалистов управления саженцы хвойных пород деревьев (сосна, лиственница) будут посажены в лесных массивах Зелёного города и Щёлоковского хутора. Природные ресурсы планируется возродить в местах, утраченных в ходе вырубки из-за атаки короеда-типографа. В настоящее время лесники ожидают, когда почва полностью будет готова к посадке новых деревьев. Земля на этих территориях хорошо подходит для хвойных пород, – рассказали в МКУ "Нижегородлес".

И добавили, что общая площадь посаженных деревьев составит один гектар.

– Это огромный вклад в поддержание окружающей среды нашего города. Ухаживать за новыми деревьями будут специалисты МКУ "Нижегородлес". Кроме того, в рамках месячника по благоустройству районы города запланировали посадить около 250 зелёных насаждений, – отметил замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

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