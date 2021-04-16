Голосование за территории благоустройства начнётся в Нижнем Новгороде 26 апреля

В скором времени, с 26 апреля по 30 мая, в Нижнем Новгороде пройдёт голосование по выбору общественных мест для благоустройства в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев. Благоустройство отобранных территорий пройдёт по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщила мэрия Нижнего Новгорода.

– Большинством голосов нижегородцы определят общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году. Принять участие можно, даже не выходя из квартиры, поэтому призываю к этому всех. Чем больше нижегородцев проголосует, тем понятнее будет картина предпочтений горожан, – обратился к жителям Юрий Шалабаев.

Проголосовать можно на сайте golosZa.ru.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Нижнем Новгороде благоустроят 34 общественные зоны. Прежде они тоже участвовали в рейтинговом голосовании.

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