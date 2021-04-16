Турчак охарактеризовал проект ГК "Каркас Монолит” в Нижнем Новгороде как "прорыв”.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак побывал в новом ЖК «КМ Анкудиновский парк» во время рабочего визита в Нижегородскую область 16 апреля. Вместе с губернатором Глебом Никитиным он встретился с представителями застройщика жилого комплекса.

Глава региона заявил, что группа компаний «Каркас Монолит» активно развивает социальную инфраструктуру нового района. Делегация побывала на стройплощадке школы на 675 мест. Кроме нее, в комплексе планируют построить второй детский сад на 280 мест и вторую школу, а также проложить дорогу к «КМ Анкудиновский парк» от улицы Академика Сахарова. Отмечается, что проект дороги уже получил положительное заключение экспертизы.

Никитин также представил Турчаку проект комплексного развития территорий в Нижегородской агломерации. в ЕР заявили, что попросят президента РФ скорректировать проект инфраструктурных облигаций. Турчак заявил, что партия на федеральном уровне будет поддерживать крупные социально важные проекты региона, связанные с развитием южных территорий агломерации.

«В каждом регионе должны быть такие прорывные проекты. И они должны иметь прямое бюджетное финансирование через инфраструктурные кредиты или облигации», — заявил он.