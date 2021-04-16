Фонтаны Нижнего Новгорода заработают к 9 Мая

Фонтаны Нижнего Новгорода заработают ко Дню Победы в этом году. Об этом сообщила мэрия города со ссылкой на департамент благоустройства областного центра.

А именно запустят фонтаны: на улице Лоскутова (в сквере от остановки проспект Октября до улицы Лоскутова на Автозаводе); в сквере "Канавинский", на улице Сергея Есенина, 10; у гостиницы "Заречная" в Ленинском районе; в скверах Люкина, Грабина и Авиастроителей Московского района; на Чёрном пруду, площади Маркина, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе; в сквере имени 65 лет Победы, на аллеи Памяти и Славы в Советском районе; комплекс из 5 фонтанов в сквере на улице Никиты Рыбакова и в сквере на улице Энгельса в Сормове.

– Фонтаны всегда придают праздничное летнее настроение городским улицам, поэтому решили запустить их к празднику. Исключение составят только фонтаны в сквере у ДК имени Ленина и в сквере имени Чкалова, где идёт благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды", они заработают после окончания работ, – заверил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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