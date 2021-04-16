АО «Теплоэнерго» определило лучших специалистов рабочих профессий

Финал соревнований профмастерства среди представителей рабочих специальностей был перенесен с конца 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

В АО «Теплоэнерго» состоялось награждение победителей соревнования «Лучший в профессии» по итогам 2020 года. Финал соревнований профмастерства среди представителей рабочих специальностей был перенесен с конца 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. С улучшением эпидемиологической обстановки соревнования возобновили с соблюдением всех санитарных норм и правил. В финальных испытаниях свои знания и навыки продемонстрировали лучшие представители структурных подразделений, прошедшие предварительный отбор. Лучших в каждой профессии определяли по итогам теоретических и практических заданий. Корпоративные соревнования профессионального мастерства проводились по 16 номинациям: аппаратчик химводоочистки, машинист котлов, машинист насосных установок, оператор котельной, оператор теплового пункта, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке/электросварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также водитель легкового автотранспорта, водитель грузового автотранспорта, тракторист, машинист.

«Конкурс профмастерства среди наших сотрудников с каждым годом становится все более масштабным. Растет число желающих принять участие, показав свое мастерство. Мы видим интерес к конкурсу и запрос со стороны работников, поэтому расширяем количество номинаций, добавляем новые. Подобные соревнования дают возможность обменяться опытом, посмотреть лучшие практики, показать свое мастерство. И чем сильнее стремление повысить свой профессиональный уровень, тем качественнее сотрудники выполняют свои задачи, обеспечивая нижегородцев теплом и горячей водой», - считает генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

Один из победителей – обладатель первого места в номинации «Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке» - электрогазосварщик 5 разряда котельно-ремонтного участка АО «Теплоэнерго» Сергей Потапенко вместе с первым местом в корпоративном соревновании получил возможность представлять предприятие на региональном конкурсе профессионального мастерства. Также в этом году запланировано участие специалистов Теплоэнерго в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia.

«Я уже второй год подряд участвую в конкурсе. Свою работу очень люблю. Я с детства мечтал быть сварщиком, поэтому мне была интересна и теоретическая, и практическая часть – все это повышает мой профессиональный уровень. И я рад, что буду представлять предприятие на отраслевых соревнованиях – там еще больше возможностей для обмена опытом и повышения мастерства», - уверен сварщик-победитель.

«Нам важно поднять статус рабочих профессий. На рынке рабочих профессий сейчас достаточно большой дефицит. И мы стремимся удержать у себя лучшие кадры, мотивировать работников на повышение производительности труда. Соревнования «Лучший в профессии» помогают нам в этом», - отметила председатель первичной профсоюзной организации АО «Теплоэнерго» Татьяна Брыкалова.

Отметим, что соревнования в профессиональном мастерстве проводятся в АО «Теплоэнерго» с 2019 года. Призеры до конца года будут получать ежемесячную персональную надбавку - 20%, 15% и 10% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно. Фотографии победителей размещаются в Галерее лучших работников АО «Теплоэнерго» с выплатой премии. Кроме того, обладателям статуса «Лучший в профессии» вручаются переходящие вымпелы и памятные стелы.