14 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По последним данным на 16 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе преодолело новый рубеж и составило 3 003 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заболевших не превышает 400 человек, а последнюю неделю — 300 и даже 250. За минувшие сутки выявили 219 заражённых.

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло также свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации. Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года. Коллективный иммунитет, по оценке министра, составляет сейчас 30% населения от необходимых минимум 60%.

Сейчас прививку от COVID-19 сделали 211 тысяч нижегородцев.

13 апреля в ТРЦ "Седьмое небо" открылся пункт вакцинации . Ранее мы сообщали, что кабинеты прививания откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

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