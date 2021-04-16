«Единая Россия» поддержит развитие южных микрорайонов Нижнего Новгорода

Комплексное развитие территорий в нижегородской агломерации обсудили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В агломерации сейчас реализуются два масштабных проекта комплексного освоения территорий: «Анкудиновский парк» и «Новая Кузнечиха», - рассказал глава региона Глеб Никитин. - В обоих случаях вместе с жилыми домами строятся социальные объекты, проектами предусмотрены дворы без машин.

Прежде всего, речь идет о строительстве детского сада на 280 мест и школы на 675 мест в ЖК «Анкудиновский парк». Также в ЖК «Новая Кузнечиха» идет строительство школы на 1225 мест. В ЖК «Новинки SmartCity» и ЖК «Окский берег» строятся по программе «Стимул» две школы и детский сад.

- В качестве эффективного инструмента для развития застроенных территорий сейчас рассматривается механизм инфраструктурных облигаций. Один из самых масштабных проектов – это строительство дублера проспекта Гагарина, - напомнил Глеб Никитин. - Необходимый объем инвестиций самому региону направить сложно. А нам важно, чтобы проект был реализован до 2030 года.

По итогам встречи было решено обратиться к президенту с предложением о корректировке проекта инфраструктурных облигаций, чтобы сделать его более эффективным для экономики регионов. «Единая Россия» готова на федеральном уровне поддержать крупные проекты, связанные с развитием южных микрорайонов Нижнего Новгорода.