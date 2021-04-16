211 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавируса

211 тысяч жителей Нижегородской области сделали прививку от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 211 тысяч человек. Об это сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Также чиновник отметил, что количество привитых от COVID-19 в Нижегородской области превысило число заболевших на 100 тысяч (211 тысяч против 111 тысяч человек) .

«Спасибо за осознанность», - поблагодарил нижегородцев Мелик-Гусейнов.

Всего в России от коронавируса привились более 8 млн человек.

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. К лету 2021 года планируется привить порядка 70% нижегородцев.

8 апреля в регион также поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".