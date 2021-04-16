Новый дровник построят для жителей дома на Добролюбова в Нижнем Новгороде

Стало известно, что для жителей дома № 22 по улице Добролюбова в Нижнем Новгороде будет построена новая дровница. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в районной администрации Нижегородского района города.

А также в ведомстве пояснили причину, по которой стали требовать снести ветхий сарай, где жители дома хранили дрова: хозяйственная постройка, находящаяся на муниципальном земельном участке у дома № 22, будет снесена в рамках благоустройства Почаинского бульвара.

Жилое здание построено ещё в начале прошлого века. Дом № 22 не подключен к системе центрального отопления. Более того, такая возможность там даже не предусмотрена. Его жильцы отапливаются дровами, которые готовят заранее и складируют в том самом сарае, теперь подлежащем сносу.

Напомним, мы рассказывали о ходе благоустройства Нижегородского кремля к 800-летию города и показывали, какие территории сейчас готовятся к празднику.

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