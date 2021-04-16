Глава города Дзержинска Иван Носков проверил готовность техники к пожароопасному сезону. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков проверил готовность техники к пожароопасному периоду. Смотр техники городского звена территориальной подсистемы РСЧС города Дзержинска проводился на площадке перед Дворцом культуры химиков. В смотре принимали участие сотрудники и техника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, ООО «Дзержинский лесхоз», МБУ «Гражданская защита», Аварийно-спасательный отряд г. Дзержинска, ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи», Управление МВД России по г. Дзержинску, ОАО «Дзержинский водоканал» и МБУ «Город».

Иван Носков отметил, что в целом готова и спецтехника, и сотрудники служб. Подготовительная работа к периоду летних пожаров ведется уже сейчас – сотрудники Дзержинского лесхоза проводят опашку опасных участков леса, чтобы не допустить распространения огня.

«Техника готова, экипажи опытные, профессиональные, – отметил глава. – Но хотелось бы, чтобы работы у них было как можно меньше. Поэтому я призываю всех жителей внимательно и ответственно отнестись к предупреждениям, не посещать леса в период пожароопасного периода и как минимум соблюдать все требования противопожарной безопасности».

Как пояснил начальник 2 отряда ФПС города Дзержинска Юрий Глазков, с 13 по 15 апреля по всей России проводились командно-штабные учения, состоящие из двух этапов – по подготовке к паводку и по подготовке к пожароопасному периоду. «Сегодня были представлены два вида техники, водоподающая и инженерная, – сообщил Юрий Глазков. – Вся техника в исправном состоянии и готова при необходимости выдвинуться на позиции».

Напомним, с 1 января действует новая редакция Правил противопожарного режима в РФ, определяющая порядок поведения садоводов и дачников. В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

На территориях частных домовладений запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

При этом правилами не устанавливается полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных условий. Так, сжигать мусор можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления. При этом место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, не менее чем в 100 метрах - от хвойного леса и молодняка и 30 метрах - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое.