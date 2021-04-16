Туалет в нижегородском парке, который якобы начал показывать порно, отключили от сети

Туалет в нижегородском парке им. Пушкна, на экране которого якобы транслировалось порно, отключили от сети. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Советского района, в котором и расположен парк.

«Туалетный модуль в парке был установлен, но не введен в эксплуатацию. На место выезжали специалисты администрации Советского района, которые установили, что на экране транслировалась стандартная заставка. Для предотвращения возможных эксцессов туалет отключили от сети», - рассказали в администрации района.

Чиновники намерены обратиться в полицию, чтобы найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Видео туалетной кабинки, на экране которой якобы транслируется фильм для взрослых, появился накануне в одном из телеграм-каналов. Однако пока неизвестно: действительно ли подобное имело место или это монтаж.