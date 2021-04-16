Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 16 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили электричество. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о временном отключении размещены на официальном сайте ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 08:00 до до 19:00 без света остались жильцы домов Советского района по адресам: № 5, 7 по улице Балхашская, № 1-26 по улице Стеклова, № 1-14 по улице Розанова, № 70-84, 97-107 по улице Родниковая.

А также с 08:00 до 17:00 отключен свет в домах № 28/2, 26 по улице Ильинская и № 4, 4а, 6, 10, 13а, 22 по улице Добролюбова в Нижегородском районе города.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 13 апреля в Нижегородском, Сормовском и Канавинском районах частично отключили свет, горячую воду и отопление.

9 апреля свет и горячую воду отключили частично в Московском и Советском районах.

А 8 апреля в Сормовском и Московском районах города частично отключили свет, горячую воду и отопление.

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