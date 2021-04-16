Концертный зал и галерею оборудуют в пакгаузах на Стрелке за 660 млн рублей

Концертный зал и галерею оборудуют в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде в 2021 году. На эти цели планируется направить 660 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, сейчас АНО «Центр 800» ищут подрядчика который займется работами по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов».

Согласно концепции, концертный зал на 600 человек и галерейное пространство разместятся прямо внутри ажурных металлических конструкций, однако объекты будут некапитальными и не создадут дополнительной нагрузки на пакгаузы.

Подрядчика на проведение этих работ ищут с декабря 2020 года, однако первая закупка провалилась. Вторая по счету закупка была открыта после актуализации технического задания корректировки сроков.

Итоги этого аукциона будут подведены 30 апреля. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены к декабрю 2021 года.