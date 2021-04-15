Путин оценил планы модернизации медико-социальной сферы в Нижегородской области

Сегодня, 15 апреля, состоялось расширенное заседание президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который представил Владимиру Путину планы по модернизации медико-социальной сферы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Основным принципом изменений должен стать разворот от системы к человеку. Уже сформирован комплекс основных инициатив, - обратился к президенту Глеб Никитин.

Так, для повышения качества услуг необходимо проработать вопрос создания института социального координатора. Это позволит человеку обращаться за нужными документами не во множество различных ведомств, а в единое информационное окно. Также требуется создание межрайонных центров.

Владимир Путин отметил, что людей не волнуют технические и организационные вопросы, им важно качественно и своевременно получить помощь.

- Просил Агентство и профильную комиссию Госсовета в ходе Национальной социальной инициативы детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, в буквальном смысле пошагово пройти все жизненные ситуации человека, семьи, с которыми люди сталкиваются. Речь, например, о записи ребёнка в детский сад или школу, получении медицинской помощи в поликлинике или оформлении инвалидности, о поиске работы или повышении квалификации через центры занятости, - подчеркнул президент.

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