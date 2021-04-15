Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 24 апреля

Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля. Привести улицы и общественные пространства в опрятный вид смогут все желающие. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

В масштабной уборке примут участие не только активные горожане, но и работники администрации города, коммунальных и дорожных служб, советы ветеранов войны и труда, учреждения образования, спорта, культуры, сотрудники крупных предприятий, большого и малого бизнеса, активисты ОНФ и союза молодежи.

Из года в год в Нижнем Новгороде убирать улицы от мусора выходят около 17 тысяч горожан.

- В прошлом году субботник провести не удалось из-за эпидемической ситуации, надеюсь, в этом всё получится, - поделился мэр города Юрий Шалабаев. - Я приглашаю принять участие в подготовке города к лету всех неравнодушных горожан.

Где и как пройдет общегородской субботник в Нижнем Новгороде в 2021 году можно узнать в нашем материале.

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