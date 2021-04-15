Олег Лавричев вошел в состав Общественного совета при СУ СКР по Нижегородской области

Олег Лавричев вошел в состав Общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вошел в состав Общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Первое заседание обновленного совета прошло 15 апреля 2021 года.

«Претворение принципов гласности и открытости в работе следственных органов, защита прав и свобод граждан, взаимодействие с ними по выработке направлений деятельности следственного управления – вот основные цели создания Общественного совета, – отметил во вступительном слове руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин. – Надеюсь, что это первое заседание заложит основы тесного и открытого взаимодействия следственного управления с общественностью».

В состав Общественного совета вошли представители разных сфер: промышленности, профсоюзного движения, здравоохранения, спорта, культуры, образования и добровольческого движения.

Члены Общественного совета на первом заседании избрали председателем заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, а его заместителем – уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого. Также был утвержден план работы совета до конца года.

Председатель городской Думы Олег Лавричев поблагодарил Айрата Ахметшина за возобновление работы Общественного совета и в качестве одного из направлений для совместной деятельности совета со следственным управлением предложил контроль за реализацией масштабной инфраструктурной программы к 800-летию Нижнего Новгорода.

«На подготовку к празднованию из бюджетов разных уровней выделены средства, которые направляются в том числе на обновление общественных пространств. Нам бы хотелось, чтобы работа была выполнена качественно и в установленные сроки, чтобы праздник не был ничем омрачён, и, самое главное, чтобы бюджетные средства были эффективно использованы. По инициативе губернатора созданы рабочие группы общественного контроля по каждому крупному общественному пространству, реконструируемому в рамках программы «Город 800»: Большая Покровская, Александровский сад, Нижне-Волжская набережная. Думаю, что заинтересованные члены Общественного совета могут войти в эти группы контроля. Ваше присутствие заставит подрядчиков более ответственно относиться к выполнению работ».

Члены совета и руководитель следственного управления поддержали данное предложение.

Темой первого заседания совета стала работа следственного управления по противодействию коррупции. Руководитель организационно-контрольного отдела Айрат Тагиров доложил о результатах работы следственного управления за 2020 год по расследованию коррупционных преступлений и озвучил примеры наиболее резонансных уголовных дел за последнее время. Также стало известно о принятых мерах по возмещению ущерба от противоправных деяний: следственным управлением возмещено 2,2 млрд рублей ущерба от всех преступлений.