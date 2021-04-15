В Нижнем Новгороде объявили повторную закупку на переоборудование пакгаузов

АНО «Центр 800» объявило повторный аукцион по выбору подрядчика для приспособления к современному использованию пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде. На эти цели выделяет сумму в размере 660 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявки принимаются до 23 апреля. Победителя выберут при помощи электронного аукциона 30 апреля.

В соответствии с новой концепцией, внутри одной металлической конструкции планируется разместить концертный зал на 600 человек и сцену, а второй пакгауз будет использоваться как выставочный зал. Кстати, строительство не будет капитальным, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на пакгаузы и не лишать их уникальности.

Напомним, что в декабре 2020 года была объявлена первая закупка на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов». Но аукцион так и не состоялся, потому что оставленные заявки не соответствовали требованиям.

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