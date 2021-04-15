Троллейбусному сообщению города Дзержинска исполнилось 45 лет. Фото: пресс-служба Дзержинска

В рамках празднования 45-летия троллейбусного сообщения в Дзержинске МУП «Экспресс» украсил праздничной надписью и архивными фотографиями один из своих новых троллейбусов.

Троллейбус с бортовым номером № 013 сегодня вышел на обкатку по улицам города, а с 16 апреля он уже начнет курсировать по городским маршрутам.

«Первый троллейбус появился в нашем городе 45 лет назад и стал действительно популярным видом общественного транспорта. Поздравляю работников нашего предприятия с этой замечательной датой! Благодарю всех причастных за ежедневный труд, ответственное отношение к делу и стремление к развитию и предоставлению жителям качественной услуги, - сказал глава Дзержинска Иван Носков - Общественный транспорт города – это та отрасль, которая работает без перебоев и выходных, в любую погоду, при любой эпидемиологической обстановке, и стоит отметить, что сотрудники муниципального предприятия справляются с поставленной задачей на высоком уровне».

В этом году автопарк МУП «Экспресс» пополнился 40 троллейбусами. Сейчас в окружном центре 3 троллейбусных маршрута, добраться которыми можно практически в любой район города.

«Для старожилов города, для ветеранов нашего предприятия выход новой украшенной машины на маршрут - это своеобразный подарок и знак памяти о годах работы в отрасли, - говорит директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова. – История троллейбусного сообщения Дзержинска прошла за этот срок огромный путь развития. Сегодня на маршруты выходят 32 машины, а перевозит электротранспорт нашего предприятия более 7 миллионов пассажиров в год».

МУП «Экспресс» продолжает работу по техническому обновлению существующей техники. Напомним, что 4 отреставрированных и художественно оформленных граффити в разных стилях троллейбуса уже курсируют по городским маршрутам.

Историческая справка: 15 апреля 1976 года открылось регулярное движение по первому в городе Дзержинске троллейбусному маршруту – двадцатикилометровой линии (в одиночном исчислении) от площади Маяковского до завода пластмасс (в настоящее время ОАО «Пластик»). Первый троллейбус с бортовым номером 0001 отправился в рейс под управлением Валентины Егоровны Гороховой. Всего в троллейбусном депо на начало работы было 20 новых машин ЗИУ-9, изготовленных на заводе имени Урицкого в городе Энгельс Саратовской области. В том же 1976 году троллейбусное хозяйство было передано от завода пластмасс на баланс Управления трамвая. В этот же год было образовано Дзержинское трамвайно-троллейбусное управление, а Дзержинск стал 70-м городом РСФСР, в котором действовало троллейбусное сообщение.