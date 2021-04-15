В Нижнем Новгороде построят комплекс по производству котлов за 684 млн рублей

Комплекс по производству котлов построят в Нижнем Новгороде. На эти цели будет выделена сумма в размере 684 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.

На строительство объекта ООО «ЯРТРО» получит участок площадью в 35,4 тысячи квадратных метров. Работы по возведению комплекса займут два года и три месяца.

Также известно, что одобрена заявка ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Компания получит участок площадью 12,6 тысяч квадратных метров под строительство детской поликлиники в Кстове. На строительство медучреждения уйдет полтора года и порядка 298,3 миллионов рублей.

В ходе заседания были одобрены ещё 10 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов, которые позволят создать 131 новое рабочее место.

Напомним, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий достиг отметки в 383,1 миллиардов рублей. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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