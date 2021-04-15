В 22 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 111 103 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 48 606 зараженных, а остальные 62 497 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 989 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 992 человека) и на Бору (5 528 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (109 человек) и Спасском районе (154 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 11 908

Ленинский – 7 451

Советский – 6 845

Московский – 5 155

Канавинский – 4 983

Сормовский – 4 967

Приокский – 3 760

Нижегородский – 3 537

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