За сутки ещё 211 нижегородцев заразились COVID-19

По данным на 15 апреля 2021 года, за последние сутки в регионе было выявлено 211 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 111 103 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 266 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 106 043 жителя Нижегородской области.

По числу заражений Нижегородская область до сих пор занимает четвертое место в России. Выше находятся только Московская область (565 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (719 зараженных за сутки) и Москва (2 455 зараженных за сутки).

Напомним, накануне министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в апреле - мае в Нижегородскую область может прийти третья волна COVID-19.

Также нижегородцам рассказали, когда родители смогут снова присутствовать на утренниках в детских садах.

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