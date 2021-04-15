Новые ЖК появятся на улице Белинского и у Карповской церкви в Нижнем Новгороде. Фото: архитектурное бюро ООО «АБ Кубика».

Новые жилые комплексы могут построить на улице Белинского и у Карповской церкви в Нижнем Новгороде. Будущее развитие сразу двух территорий обсуждалось на заседании архитектурного совета. Об этом сообщается в документах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Согласно концепции, в Советском районе ЖК и детский сад на 35 мест построят на территории в границах улиц Белинского, Тверской и Невзоровых. Заказчиком работ выступает ООО «Юника Инвест».

Проект отправили на доработку, проектировщикам было рекомендовано доработать стилистику и детали главного фасада, выходящего на улицу Белинского.

Другой жилой комплекс планируют построить в Ленинском районе недалеко от Карповской церкви. Новый ЖК, детский сад и двухэтажный магазин появится в границах улиц Шекспира, Героя Попова и Суздальской. Также известно, что по внешнему периметру комплекса появится автостоянка.

Представленную концепцию было решено доработать. Архитекторам нужно проработать дополнительные варианты цветового решения застройки.

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