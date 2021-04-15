Нижегородская мэрия не нашла свалки у детского сада, высмеянной Мусагалиевым

Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию о свалке, расположенной около детского сада на улице Васюнина, которую на днях высмеял комик Азамат Мусагалиев в эфире федерального канала.

«Сотрудники районной администрации, отдела управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, АО «ДК Советского района» осмотрели территорию и установили, что контейнерная площадка находится в нормативном состоянии, навалов мусора не обнаружено», - пояснили в мэрии.

Однако вместе с тем администрация Советского района рекомендовала подыскать другое место для этой контейнерной площадки.

Напомним, Нижегородская область не в первый раз становится объектом повышенного внимания ведущего тв-шоу "Однажды в России". Так, ранее Азамат Мусагалиев высмеивал заброшенный детский парк в Павлове и аварийный стадион "Торпедо" в Арзамасе.