Полёты по четырём направлениям открываются из аэропорта «Стригино»

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» открывает авиарейсы по четырём направлениям. С конца апреля и до конца октября нижегородцы смогут улететь в Мурманск, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Перевозчиком выступит авиакомпания Nordwind совместно с Пегас Флай. Рейсы в Краснодар, Мурманск и Минеральные Воды будут совершаться на самолётах Embraer 190 вместимостью до 110 человек. В Калининград полеты будут выполняться на воздушных суднах Boeing 737 вместимостью 189 пассажиров.

Новые рейсы в Калининград станут доступными уже с 25 апреля 2021 года. Полеты в самый западный регион России будут осуществляться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Нижнего Новгорода в Краснодар первый полет запланирован на 27 апреля. В этом направлении самолеты будут летать трижды в неделю : по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В этот же день станет доступным южное направление, до Минеральных Вод полёты запланированы на вторники и субботы.

Также с 28 апреля авиакомпания приступит к выполнению рейсов в Мурманск. Перелеты будут проводиться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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