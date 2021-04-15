Число многодетных семей в Нижегородской области выросло в два раза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число многодетных семей в Нижегородской области выросло более чем в два раза за последние 10 лет. Сегодня в регионе проживает 27,6 тысячи таких семей. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Доля третьих и последующих детей в 2020 году составила 21,5% - это самый высокий процент за последние тринадцать лет. А на протяжении последних шести лет число детей, рожденных вторыми в семьях, превышает число первенцев.

«Увеличение количества таких семей является важным показателем результативности демографической политики, ориентированной на стимулирование многодетности», - подчеркнули в областной администрации.