Лишнюю плату за газ начисляли жителям Арзамасского района

Жителям Арзамаса и Арзамасского района начисляли лишнюю плату за газ. В общей сложности превышение суммы составило около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Люди обратились в надзорный орган, когда им пришли квитанции за газ с огромными суммами. Плата была выше обычного в десятки раз. Нижегородцы их оплачивать не стали, а обратились в Госжилинспекцию. Специалисты ведомства провели внеплановые документарные проверки в отношении компании-поставщика газа и выявили нарушения.

«Было безосновательно произведено доначисление платы за газ, исходя из норматива потребления за шесть месяцев в связи с проведением работ по поверке или замене приборов учета», - пояснили в ГЖИ Нижегородской области.

В результате, после длительных судебных разбирательств был произведен перерасчет платы за газ по пяти адресам на общую сумму 99 113 рублей в сторону уменьшения.