Благоустройство Большой Покровской завершится к 30 июня 2021 года. Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Благоустройство улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется завершить к 30 июня 2021 года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов Гордумы 14 апреля. В ходе мероприятия чиновники проконтролировали, как проходит ремонт главной улицы Нижнего Новгорода.

Напомним, вторая очередь благоустройства стартовала 1 апреля. Она затронет участок от Малой Покровской улицы до Октябрьской. Оставшаяся часть была благоустроена в 2018 году при подготовке к Чемпионату мира по футболу.

Сейчас в работах задействованы 40 человек и 8 единиц техники. Рабочие сняли брусчатку, демонтировали ливневую канализацию и опоры освещения.

«В планах на эту неделю – проложить кабельную линию, а на следующей неделе – закончить монтаж ливневой канализации. Через 10 дней переходим к мощению в активной фазе», – сообщил представитель подрядной организации.

По словам директора АНО «Центр 800» Софьи Юдиной, благоустройство Большой Покровской может быть выполнено раньше срока.

Последний раз Покровка ремонтировалась более 15 лет назад – очевидно, что обновление ей уже необходимо.

«Наша задача - не переделать, а дополнить улицу, сделать её привлекательней. К 800-летию города на Большой Покровской появится озеленение, его здесь очень не хватает. Будет новое современное освещение, качественное покрытие, игровые зоны и зоны отдыха. Мы уберём провода под землю, это позволит очистить улицу визуально, и откроются фасады исторических домов. Картину благоустройства дополнит архитектурная подсветка зданий», - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

По задумке разработчиков концепции, Покровку планируется превратить в променад. О том, как преобразится Большая Покровская после реконструкции, «Комсомолка» подробно рассказывала ранее.