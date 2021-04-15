Горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 15 апреля

Горячее водоснабжение будет временно прекращено частично в Нижнем Новгороде 15 апреля. Под отключение попадут четыре дома в Нижегородском и Канавинском районах. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

В 9:00 горячую воду отключат в домах №3 по улице Верхне-Печерской и в доме №6 по улице Лопатина Нижегородского района. Ориентировочное время включения – 15:00.

Также в 9 утра без горячей воды останутся жители Архангельской, 20 и Движенцев ,1. Вода вернется в квартиры жильцов в 13:00.

Отключение горячего водоснабжения связано с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.