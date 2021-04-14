Прокуратура проверит строительство домов на месте скотомогильника в Воскресенском районе

Прокуратура Нижегородской области устроит проверку по факту строительства жилых домов на месте скотомогильника. Инспекция поедет в Воскресенский район и оценит соблюдение санитарно-ветеринарных требований и градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка позволит установить все обстоятельства произошедшего. Если специалисты обнаружат нарушения, то будут приняты меры, направленные на их устранение.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокуратура подала иск на запрет сайтов с незаконными объявлениями. В Нижегородской области через интернет предприимчивые мошенники торговали поддельными справками об отсутствии COVID-19.

За данное правонарушение предусмотрена уголовная и административная ответственность. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении Сергачского районного суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!